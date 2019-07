Luiten breekt met caddie: ‘Te vaak te veel kleine foutjes’

WK zwemmen Estafette­zwem­sters naar finale, mannen redden het niet

10:40 De Nederlandse vrouwenestafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag heeft zich geplaatst voor de finale van het wereldkampioenschap zwemmen in Zuid-Korea. Kim Busch, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Ranomi Kromowidjojo werden tweede in hun heat en klokten 3.36,62. Overall was dat de zesde tijd, ruim drie seconden achter het Australische team dat zich in 3.33,39 als snelste plaatste voor de finale, later vandaag.