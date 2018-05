Luiten en Westwood op KLM Open

European TourDe golfers Joost Luiten en Lee Westwood zijn de grote namen op het KLM Open, dat van 13 tot en met 16 september wordt gehouden op golfbaan The Dutch in Spijk.

De komst van Luiten was al bevestigd, toernooidirecteur Daan Slooter presenteerde woensdag naast Westwood nog twee namen: de Indiër Shubshankar Sharma en de Oostenrijker Bernd Wiesberger. Luiten en de Brit Westwood, de voormalig nummer één van de wereld, wonnen het toernooi dat deel uitmaakt van de Europese Tour al eerder.

De talentvolle Sharma (21) neemt voor het eerst deel. De Indiër won dit seizoen al twee toernooien, staat op de tweede plaats in de Race to Dubai en ontving een speciale uitnodiging om dit jaar in de Masters te spelen. Wiesberger werd in 2016 tweede achter Luiten. De Oostenrijker won vier keer op de Europese Tour.

Luiten won het toernooi ook in 2013. De Nederlandse favoriet zint op revanche na zijn vroege uitschakeling in 2017. ,,The Dutch is een moeilijke baan, maar als ik in vorm ben kan ik winnen. Dat heb ik in 2016 laten zien. Je moet op The Dutch van de tee geen fouten maken. Het is een smalle baan. Als ik dat spel goed speel en mijn putter doet het, dan kan ik winnen. De putter van 2016 zit weer in de tas.''

Luiten, die op de weg terug is na een polsblessure, werd de afgelopen weken negende in Marokko en 25e tijdens het Volvo China Open. De Bleiswijker droomt van deelname aan de Ryder Cup, die vlak na het KLM Open gespeeld wordt in Parijs. ,,Voor de Ryder Cup moet ik in de zomer na de Oman Cup nog een tweede toernooi winnen. Ideaal gezien een van de toernooien uit Rolex-series. Dat is de beste en de makkelijkste manier om te klimmen op de Ryder Cup-ranglijst.'' Toernooien uit de Rolex-series leveren extra veel punten op.

Slooter maakte ook bekend dat de honderdste editie van het toernooi volgend jaar wordt gehouden op de International bij Amsterdam, een baan die ligt op de grond van Schiphol.

