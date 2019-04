Luiten in middenmoot op Texas Open

Leider na de eerste dag is de Koreaan Si Woo Kim, die zes slagen minder nodig had dan Luiten. Het prijzengeld is in totaal 7,5 miljoen euro.

Het toernooi geldt als voorbereiding op de US Masters in Augusta, de eerste major van dit seizoen die volgende week gehouden wordt in de staat Georgia. Luiten is daar waarschijnlijk niet van de partij. Hij staat met plaats 67 op de wereldranglijst te laag. Alleen de top 50-spelers van de wereld zijn rechtstreeks toegelaten.

Mocht Luiten het toernooi in Texas weten te winnen, dan mag hij alsnog afreizen naar Augusta.