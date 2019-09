Luiten ligt op koers na tweede dag KLM Open

Luiten sloot vrijdag af met een totaal van 69 slagen, drie onder par. Dezelfde score als een dag eerder. Maar de manier waarop de 33-jarige Bleiswijker speelde, stemde hem veel meer tevreden dan op de openingsdag. ,,Ik ben hele weinig in de problemen gekomen. Het was een solide ronde. Drie onder is zeker niet slecht, maar het hadden er ook vier of vijf kunnen zijn. Het is jammer dat dat niet is gelukt, maar die is een mooie positie om morgen mee verder te gaan. Drie slagen op de nummer één is te overbruggen in het weekeinde. Ik moet morgen de aansluiting verkleinen’’, aldus Luiten na afloop van dag twee in Amsterdam.

Luiten zei zich te hebben verbaasd over de vele toeschouwers op de baan. ,,Ik vond het erg druk voor een vrijdag, maar dat is alleen maar goed. Het is juist leuk als de mensen komen om je aan te moedigen. Niet alleen mij, maar ook bij andere flights.’’

Volledig scherm Joost Luiten. © Getty Images

Caron

Boven Luiten in het klassement staat Rowin Caron, met een totaal van 137 slagen, zeven onder par. ,,Dat is leuk voor het toernooi, maar het maakt mij niet uit’’, sprak de tweevoudig winnaar van het Dutch Open (in 2013 en 2016). ,,Bovendien is het toernooi toch niet na twee dagen afgelopen? Wil ik winnen dan zal je iedereen moeten verslaan.’’

Voor het eerst in heel lange tijd in de historie van het Dutch Open hebben flink wat Nederlandse golfers de cut overleefd. Behalve Caron en Luiten komen ook Wil Besseling (-6), amateurspeler Koen Kouwenaar (-6), Reinier Saxton en Sven Maurits (beiden -2) dit weekeinde nog in actie op de baan van The International bij Amsterdam.

Tot de uitgeschakelde golfers behoren onder meer de oud-winnaars Martin Kaymer (-1), Gonzalo Castano (-1), Lee Westwood (+1), Romain Wattel (par), Maarten Lafeber (+2) en José Maria Olazabal (+5).

Een andere topfavoriet voor de eindzege, Masters-winnaar Sergio Garcia, staat op een gedeelde tweede plaats met een totaal van 135 slagen (-9). Het klassement wordt aangevoerd door de Schot Scott Jamieson met -10.

Bekijk hier de hoogtepunten van dag 2 op de KLM Open:

Volledig scherm Rowin Caron in actie op de KLM Open. © Getty Images