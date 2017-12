Luiten niet tevreden over het putten en breekt met Derksen

Luiten is niet tevreden over zijn prestaties in het afgelopen seizoen. Zijn beste resultaat in 2017 was de tweede plaats op het Andalucia Valderrama Masters. In totaal speelde Luiten het afgelopen jaar iets meer dan een miljoen euro bij elkaar in 26 toernooien. Hij zakte naar de 85ste plek op de wereldranglijst.

Luiten hoopt in 2018 terug te keren in de mondiale top vijftig, zo laat hij op zijn website weten.