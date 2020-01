Luiten opent golfseizoen stroef

De Engelsman Lee Westwood ligt op koers voor de eindzege. Hij had twee slagen voorsprong op zijn eerste belagers met nog 5 holes te gaan.



Luiten had zich meer voorgesteld van zijn seizoensopener. Hij presteerde de afgelopen jaren sterk in Abu Dhabi. Vorig jaar werd hij zelfs derde. “De eerste twee dagen hier waren prima, maar in het weekend kwam ik geen moment in mijn spel. Ik miste de bal vooral op de verkeerde plekken en dat resulteerde steeds in een bogey”, zei Luiten direct na het toernooi op golf.nl.



De Nederlander, zesvoudig winnaar op de Europese tour, begon de laatste ronde met twee bogeys. Er volgden er nog twee. Hij zette er nog vijf birdies tegenover.