Luiten over ‘matig’ jaar: ‘Ik heb gewoon moeite met spelen zonder publiek’

Luiten zoekt de oorzaak voor zijn tegenvallende optredens voor een belangrijk deel bij de afwezigheid van publiek. ,,Voor alle spelers is het natuurlijk hetzelfde, dus het is zeker geen excuus voor mijn mindere prestaties, maar ik heb gewoon moeite met spelen zonder publiek. Ik kom heel moeilijk in een tunnelvisie, ben niet gefocust genoeg en daardoor te vaak net niet scherp.”

Wat dat betreft is hij blij dat het seizoen nu klaar is. ,,Zoals het dit jaar ging is golf vooral frustrerend. Ik neem nu even rust, maar het vizier gaat heel snel op 2021. Het moet anders en beter, dat is duidelijk. Die wisselvalligheid in mijn spel is heel frustrerend en moet er echt uit. Daar ga ik de komende periode mee aan de slag.”