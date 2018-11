Luiten sluit positief af in Dubai

Cheptegei scherpt wereldre­cord op 15 km aan tijdens Zevenheuve­len­loop

14:47 Joseph Cheptegei heeft in de Zevenheuvelenloop het wereldrecord op de 15 kilometer aangescherpt. Hij won de wegwedstrijd in Nijmegen in een tijd van 41 minuten en 5 seconden. De Oegandees dook daarmee onder de 41.13 die de Keniaan Leonard Patrick Komon in 2010 in Nijmegen neerzette.