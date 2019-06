Luiten valt wat terug op The Memorial na 'dag met twee gezichten’

video Oranje hockey­sters blijven oppermach­tig in Pro League

1 juni De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League de zevende overwinning op rij behaald. Oranje was in Eindhoven met 2-0 te sterk voor Groot-Brittannië. Voor de wereldkampioen kwamen Frédérique Matla en Marijn Veen in de eerste helft tot scoren.