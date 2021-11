Maarten van der Weijden gaat wéér iets unieks doen: tegen de stroming in zwemmen

VideoZwemmer Maarten van der Weijden gaat opnieuw proberen een wereldrecord te verbeteren. De olympisch kampioen van 2008 op de 10 kilometer doet op 20 en 21 november in Eindhoven een poging om meer dan 31 uur en 7 minuten onafgebroken tegen de stroming in te zwemmen.

Plaats van handeling is Eindhoven, waar hij in een speciaal zwembad gaat liggen dat op het voorplein van het Pieter van den Hoogenband Stadion komt te staan. In dat zwemstadion zijn in dat weekeinde wedstrijden uit de International Swimming League.

,,We gaan geld inzamelen voor onderzoek naar kanker bij mensen met een verstandelijke beperking. Er is al flink wat binnen, maar om echt te kunnen starten met dit wetenschappelijke onderzoek hebben we nog een flink financieel steuntje in de rug nodig”, licht Van der Weijden het doel van zijn recordpoging toe op Omroep Brabant. Hij wil 55.000 euro inzamelen.

Volledig scherm Maarten van der Weijden. © ANP

De 40-jarige Van der Weijden gaat zwemmen in een grote bak met water met aan één kant een motor die een stroming in het water veroorzaakt. Tegen die stroming in gaat hij zwemmen.



Van der Weijden, die zelf genas van kanker, heeft de afgelopen jaren miljoenen euro’s ingezameld voor kankeronderzoek. Hij zwom onder meer het Kanaal over, slaagde er in 2019 in de Elfstedentocht te zwemmen en deed begin dit jaar een thuistriatlon.