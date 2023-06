Maarten van der Weijden is gestopt voor vandaag: finish elfstedentriatlon op zondag

In de buurt van het Friese dorp zal de atleet vannacht slapen om morgen de laatste tientallen kilometers te voet af te leggen. Van der Weijden zou eigenlijk zaterdagmiddag aankomen in Leeuwarden, maar volgens zijn woordvoerster was hij daarvoor te vermoeid. Rond welk tijdstip Van der Weijden zondag weer begint en wat de vermoedelijke finishtijd zal worden, is nog niet bekend.

De olympisch kampioen waagde zich voor de kankerbestrijding al vaker aan dit soort evenementen. In 2021 bijvoorbeeld haalde hij 80.000 euro op met een vier dagen durende zwemtocht, in een stromingszwembad. Eerder dat jaar deed hij een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis. In juni 2019 zwom Van der Weijden in 75 uur de 200 km lange Elfstedentocht. In 2018 moest hij voortijdig opgeven.