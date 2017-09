Machtig optreden Herlings in Assen, wereldtitel Cairoli

Het is al de negende wereldtitel voor de Siciliaan. Op de ranglijst aller tijden is hij de Belg Stefan Everts tot op één titel genaderd. Herlings blijft voorlopig staan op 3 wereldtitels, alle behaald in de lichtere MX2-klasse.

Herlings was in de eerste manche op het TT-circuit lange tijd aangewezen op achtervolgen na een matige start. Eenmaal in het spoor van Cairoli greep hij de eerste de beste kans om zijn Italiaanse teamgenoot te passeren. Opvallend genoeg gaf Cairoli zich niet meteen gewonnen. Hij had mathematisch aan een zestiende plaats voldoende om de titel veilig te stellen, maar dat was beneden zijn stand. ,,Ik wil niet alleen rijden om de punten, ik wil voor de zege aan”, verklaarde een dolgelukkige Cairoli even later aan de finish. Tot op de streep had hij Herlings opgejaagd.