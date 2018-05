Magistrale Van Gerwen verlengt abonnement op Premier League

Door Max van der Put



MVG eindigde de lange reeks donderdagavond-sessies van de Premier League als nummer 1 en toonde nu in de play-offs in de volgepakte Londense O2 Arena ook weer aan absoluut de beste te zijn. Tegen Cross en Smith opende hij met een maximale score van 180.



En in beide gevallen denderde hij door naar een 5-1 voorsprong, in de finale zelfs naar 8-1. Zijn moyenne op dat moment (123) bleek te veel van het goede voor Michael Smith, die pas voor het eerst in een finale van een belangrijk major-toernooi stond. Terwijl het voor Van Gerwen al de 38ste keer was.



,,Deze zege betekent heel veel'', zei Van Gerwen na afloop bij RTL7. ,,Dit is na het WK toch het grootste. Niets weegt bijna op tegen dit soort toernooien.''



Sinds het voor hem teleurstellend verlopen WK heeft Mighty Mike al twaalf toernooititels aan zijn palmares toegevoegd. En het jaar is nog niet eens halverwege.