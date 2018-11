Magnus Carlsen prolongeert wereldtitel na barrage

WK hockey Caldas: Oranje moet beter zijn dan ooit en misschien is dat nog niet genoeg

11:44 De Nederlandse mannenploeg moet bij het bijna drie weken durende WK hockey in India, dat vandaag is begonnen, beter zijn dan ooit. ,,En als we dat zijn, kan het nog niet goed genoeg zijn'', beseft bondscoach Max Caldas, die zaterdag het toernooi met Oranje opent tegen outsider Maleisië.