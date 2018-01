Man overboord bij leider Ocean Race

Uniek Italiaans podium op afdaling

12:51 De Italiaanse skiesters hebben vandaag op de afdaling voor de wereldbeker in Bad Kleinkirchheim een unieke prestatie geleverd. Voor het eerst bestond het podium volledig uit Italiaansen. Sofia Goggia was in 1.04,00 met afstand de snelste op de Oostenrijkse piste.