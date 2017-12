Manager Verhoeven: 'Rico en Badr volgend jaar tegen elkaar'

Door Tim Reedijk



Passenier zegt in de podcast dat Hari weer aan het trainen is en dat er een gevecht met Verhoeven aankomt. Ook de Brabander staat daar positief tegenover. ,,De intentie is er zeker. Rico heeft er zin in", zegt Erja. ,,Er is nog niks getekend, maar het is publiekelijk bekend dat er een rematch komt. We weten alleen niet wanneer, we moeten er nog financieel met Glory zien uit te komen en dan een locatie vaststellen. Nee, het gevecht komt er niet op korte termijn. Je moet aan volgend jaar denken."



Passenier ziet de rematch graag in de Johan Cruijff Arena plaatsvinden, iets waar Team Rico zich in kan vinden. Het onderlinge treffen van vorig jaar, toen Verhoeven Hari versloeg door een armbreuk van de Marokkaanse Nederlander, werd afgewerkt in Oberhausen. Erja: ,,Nederland zou te gek zijn. Met twee Nederlandse vechters moeten we het voor het volk ook mogelijk maken om er fysiek bij te zijn."