Marathon bij WK atletiek start om middernacht vanwege hitte

Van der Wissel stopt na dit seizoen met handballen

3 mei Handbalster Pearl van der Wissel houdt het na dit seizoen voor gezien. De 34-jarige opbouwspeelster van Odense wil meer tijd gaan vrijmaken voor andere dingen in haar leven. Ze maakt met haar Deense club nog wel kans op de landstitel. ,,Met goud mijn loopbaan afsluiten, zou geweldig zijn'', zegt de Zuid-Hollandse routinier, die werkzaam is in het design- en meubelbedrijf van haar Deense echtgenoot.