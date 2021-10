Marathon Rotterdam vanaf 2023 weer officieel NK

,,Wij zijn verheugd om straks voor het eerst sinds 2015 het NK weer te kunnen organiseren”, aldus directeur Mario Kadiks. ,,Die titelstrijd past uitstekend bij #demooiste, zoals wij ons evenement met gepaste trots noemen. De bijzondere sfeer in Rotterdam, het snelle parcours en de iconische finish op de bruisende Coolsingel inspireren de nationale top ongetwijfeld tot een meeslepende jacht op de medailles.’'

Afgelopen weekend gingen de nationale titels in Amsterdam naar Ruth van der Meijden en Khalid Choukoud.

De veertigste editie van de marathon van Rotterdam is zondag. De marathon wordt georganiseerd door Golazo Sports. Le Champion is organisator in Amsterdam.