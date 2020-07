Marathon van Rotterdam verplaatst naar april, ook marathon van Eindhoven naar 2021

,,Het is een bittere pil voor iedereen die zich zo had verheugd op onze jubileummarathon”, zegt wedstrijdleider Mario Kadiks. ,,Maar het is buitengewoon moeilijk om een grote massa mensen met de nu geldende protocollen te beheersen. Denk alleen al aan de ‘1,5 meterregel’. En de volksgezondheid staat te allen tijde voorop. Daarbij is ook van belang dat wij de deelnemers duidelijkheid willen geven. Wij richten ons nu op 11 april 2021. Dat is de nieuwe stip aan de horizon.”

De organisatie heeft geen moment overwogen de marathon in een afgeslankte vorm te houden. ,,Die zou geen schim meer zijn van het loopfeest dat wij voor ogen hebben,’' aldus Kadiks, sinds 1985 als organisator betrokken bij het grootste eendaagse evenement van Nederland. ,,We hebben niet voor niets de reputatie van ‘de mooiste’, dat willen we absoluut zo houden. De grandeur moet blijven.”

Hij benadrukt dat het ook voor de stad Rotterdam een teleurstellend besluit is. ,,De marathon en Rotterdam, dat was liefde op het eerste gezicht en die verliefdheid is er nog steeds. Onze marathon is cultureel erfgoed. Je voelt de trots bij de mensen. De betrokkenheid is enorm.”

Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb laat weten dat hij het jammer vindt voor de deelnemers, de stad en de toeschouwers, maar hij is het volledig eens met de organisatie. ,,De marathon van Rotterdam is een begrip bij topsporters en recreatieve sporters wereldwijd. Iedere loper droomt over het mooiste parcours met de finish op de Coolsingel, toegejuicht door een menigte. Helaas blijft het bij dromen dit jaar.”

De 17.000 startbewijzen voor de hele marathon blijven geldig voor 11 april 2021.

Marathon van Eindhoven

Ook de marathon van Eindhoven slaat een jaar over. De organisatie heeft de 37e editie van de wedstrijd over 42,195 kilometer verplaatst van 11 oktober van dit jaar naar 10 oktober 2021.

,,Erg spijtig deze afgelasting, maar ook de enige juiste beslissing,’' zegt Edgar de Veer, sinds 2009 organisator van het Brabantse hardloopevenement. ,,Het is onder de huidige omstandigheden niet realistisch het marathonweekeinde zowel feestelijk als veilig te laten verlopen. Wij zijn tot het besluit gekomen in nauw overleg met de gemeente Eindhoven.’'

Eindhoven is na Rotterdam en Amsterdam de derde marathon van Nederland qua omvang en tijden. Vorig jaar waren er 23.500 inschrijvingen voor de diverse afstanden. De organisatie van Eindhoven noemt net als die van Rotterdam de beperkende richtlijnen vanwege het coronavirus de reden voor het uitstel. Met name de 1,5 meterregel is lastig te handhaven.

,,Het is buitengewoon jammer voor al die lopers, jong en oud, die zich hadden verheugd op de Marathon Eindhoven, maar de volksgezondheid komt vanzelfsprekend op de eerste plaats”, zegt Monique List, wethouder binnenstad. ,,Het coronavirus is nog niet weg. Hopelijk kunnen wij volgend jaar met z’n allen weer onbelemmerd genieten van dit prachtige, voor iedereen toegankelijke evenement.’’