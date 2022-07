Marathonlegende Mo Farah (39) maakt zich op voor eerste marathon in drie jaar: ‘Kan niet wachten’

met video Volleybal­sters verrassen ongeslagen Japan in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben Japan de eerste nederlaag in de Nations League toegebracht. De ploeg van bondscoach Avital Selinger versloeg de Aziatische vrouwen bij de start van de derde speelweek, in de Canadese stad Calgary, in vijf sets: 23-25 25-20 24-26 25-21 15-10. Japan was als enige land nog ongeslagen in de Nations League.

30 juni