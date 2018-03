Marcel Hirscher is toe aan nieuwe uitdaging

De tweevoudig olympisch kampioen is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. ,,De stimulans bij mij is groot, omdat ik elke dag beter wil worden'', zei Hirscher tegen de Oostenrijkse zender ServusTV. ,,In de slalom en reuzenslalom is het moeilijk voor mij om nieuwe uitdagingen te vinden''.