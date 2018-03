Marcel Hirscher sluit in stijl af op de reuzenslalom

Video 'Vallende' Kampschreur draagt vlag op slotceremonie

11:20 Zitskiër Jeroen Kampschreur is er bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang niet in geslaagd een tweede medaille te veroveren. De achttienjarige para-skiër uit Leiderdorp leidde op de slalom na de eerste run, maar ging in de tweede halverwege onderuit. De Kroaat Dino Sokolovic profiteerde en pakte het goud.