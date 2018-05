Marcelo daagt O'Neal uit, Juve herdenkt Heizeldrama

Negen finales in veertien jaar: een ongekende succes­reeks van King James

9:26 ,,Heel veel mensen dachten dat wij het dit seizoen niet zouden halen, maar toch staan we weer in de finale.'' Het zijn de woorden van één van de beste basketballers aller tijden. Cleveland Cavaliers-forward LeBron James flikt het voor de negende keer in zijn loopbaan. Een blik op de bijzondere carrière van een stadsheld, die op 17-jarige leeftijd als The Chosen One werd bestempeld door het magazine Sports Illustrated.