Marit Bouwmeester boekt in Portugal eerste zege sinds rentree: ‘Mijn eerste als moeder’

Zeilster Marit Bouwmeester heeft haar eerste overwinning geboekt sinds ze vorig jaar haar rentree maakte in de boot. De 34-jarige Friezin schreef voor de kust van Vilamoura de 5th Portugal Grand Prix op haar naam in de Ilca 6-klasse. ,,Mijn eerste overwinning als moeder", twitterde ze vandaag.

De olympisch kampioene van Rio 2016 won de eerste vier van de in totaal acht races en eindigde op 17 punten, voor de Française Pernelle Michon (tweede met 21 punten) en Europees kampioene Agata Barwinska uit Polen (derde met 24).

,,Ik heb een goede winter gedraaid en ik zit er lekker in. Dit is een heel lekkere bevestiging”, zegt Bouwmeester, die in mei vorig jaar beviel van een dochter. Enkele maanden later maakte ze op het WK in de Verenigde Staten haar rentree. Bouwmeester eindigde daar na een sterke start en een minder slot als negende. Op het EK in november in het Zuid-Franse Hyères pakte ze brons.

Bouwmeester werkt nu toe naar het WK in augustus voor de kust van Scheveningen. Een maand eerder wil ze meedoen aan het olympisch testevent voor de kust van Marseille. Om zich daarvoor te kwalificeren, moet Bouwmeester goed presteren op het EK in maart en de wereldbeker in Palma de Mallorca. De wedstrijden in Portugal dienden daarvoor als voorbereiding.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Mijn eerste overwinning sinds lange tijd en mijn eerste als moeder. Dit is een heel lekkere bevestiging”, zei Bouwmeester. ,,Het biedt nog geen garanties, maar ik ben hier wel heel blij mee. Dit evenement had een sterk deelnemersveld, iedereen was er wel. Dan is het fijn om op de juiste trede van het podium te staan. Straks een WK-titel in eigen land zou super zijn. En uiteindelijk wil ik natuurlijk goud winnen op de Spelen.”

Bouwmeester veroverde vier wereldtitels in de Laser Radial-klasse en pakte op de Olympische Spelen achtereenvolgens zilver (Londen 2012), goud (Rio 2016) en brons (in 2021 in Tokio).