Marit Bouwmeester pakt vijfde Europese titel: ‘Voor het eerst voelt topsport als een opoffering’

De 34-jarige Bouwmeester eindigde in de eerste race van de dag als zevende en won de tweede race. In de laatste race kwam ze als twaalfde over de finish, waarmee ze zich verzekerde van het goud.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik ben blij met Jaap (Zielhuis, red.), die heeft het geweldig gedaan als coach", aldus Bouwmeester. ,,Ik ben dankbaar voor de steun die ik van het thuisfront krijg. Blij met Diederik, mijn vriend. Die zei laatst: ‘het is niet alleen meer jouw campagne. Het is de campagne van heel veel mensen’. Als ik bijvoorbeeld beslis om te gaan trainen, dan dat heeft dat invloed op velen. Ik krijg zoveel hulp van mijn ouders, mijn schoonouders en gastouder Sophie. Ik ben heel dankbaar dat iedereen me de kans geeft om dit te doen. Het is gewoon zo bijzonder. Voor het eerst voelt topsport als een opoffering voor mij omdat ik niet bij Jessie kan zijn, en dat maakt het zwaar. Maar het is de moeite waard.”