Markante golfer John Daly heeft kanker: ‘Stond op het punt een cola light te drinken’

,,Mijn hele leven heb ik alle verwachtingen al gelogenstraft, dus het is niet de tijd om nu te stoppen. Hopelijk is 2020 snel voorbij.” Daly meldde zich onlangs bij de dokter met rugklachten. Hij dacht ook last van nierstenen te hebben. ,,Maar de dokter zei: het ziet er niet naar uit dat je nierstenen hebt. Helaas heb je blaaskanker. Toen ik een CT-scan had laten maken, stond ik op het punt een cola light te drinken bij McDonald's. Maar de dokter zei: drink niets, je moet hierheen komen om die kanker uit je te krijgen.”

De operatie is weliswaar geslaagd, maar Daly kreeg van de artsen te horen dat de kans 85 procent is dat het terugkomt. ,,Gelukkig hebben ze het nu vroeg opgemerkt”, zegt de golfer, die over drie maanden weer een controle moet ondergaan. ,,We zullen zien wat er gebeurt. Hopelijk een wonder.” De flamboyante golfer, die de bijnaam 'Wild Thing' draagt vanwege zijn soms opvliegende gedrag op en om de baan, won in 1991 het PGA Championship en vier jaar later het Brits Open.