Márquez pakt poleposition op Sachsenring

Schoofs delft onderspit in halve finale tegen Danilovic

16:11 Het is Bibiane Schoofs niet gelukt de finale van het ITF-tennistoernooi in Versmold te halen. De dertigjarige Nederlandse moest in de halve eindstrijd haar meerdere erkennen in de pas zeventienjarige Olga Danilovic uit Servië. Het werd 6-1 6-3. Schoofs staat 173e op de wereldranglijst, Danilovic 246e.