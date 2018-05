Márquez wint thuisrace in Jerez

De regerend wereldkampioen nam door de zege op het circuit van Jerez de leiding in het wereldkampioenschap over van Andrea Dovizioso. De Spanjaard van Honda profiteerde in zijn thuisrace van het uitvallen van de Italiaan van Ducati, die acht ronden voor het einde betrokken was bij een zware crash.



Márquez startte vanaf de vijfde plek, maar had meteen goed de snelheid te pakken. Na enkele ronden nam hij de koppositie over en stond deze de rest van de race niet meer af. Achter hem streden zijn landgenoten Dani Pedrosa (Honda) en Jorge Lorenzo (Ducati) met Dovizioso om de tweede plaats. Bij een inhaalactie van de Italiaan ging het mis. De drie coureurs kwamen met elkaar in botsing en vielen van hun machine af.



Márquez had daarna vrije doorgang naar zijn tweede zege van dit seizoen. De Fransman Johann Zarco (Yamaha) werd tweede op dik vijf seconden en de Italiaan Andrea Iannone (Suzuki) derde.