Marrit Steenbergen als snelste naar finale 200 meter vrije slag op WK kortebaan

Ook de vrouwen van de 4x100 meter wisselslag komen later op zondag in actie in de finale. De tijd van 3.52,95 die Maaike de Waard, Tes Schouten, Kim Busch en Valerie van Roon klokten in de series, is een nieuw Nederlands record. Het oude record (3.53.97) stond sinds een jaar op naam van De Waard, Busch, Tessa Giele en Steenbergen. Het nieuwe record betekende de zesde tijd in Melbourne.