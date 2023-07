Marrit Steenbergen doet gooi naar eerste individuele WK-medaille op langebaan: ‘De twijfels zijn wel weg’

Zo’n eerste dag van een groot toernooi vindt ze vaak lastig, bekende zwemster Marrit Steenbergen. In de Japanse stad Fukuoka begon ze gisteren met de 200 wissel en 4x100 vrij. ,,Dat is 300 meter hard, twee keer. En voor elke race moet je je opnieuw opladen”, aldus het 23-jarige boegbeeld van TeamNL.

In de anderhalf jaar dat ze terug is aan het front heeft Steenbergen zich ook de wisselslag helemaal eigen gemaakt. Sinds dit jaar is ze met 2.09,16 de Nederlandse recordhoudster op de 200 meter. ,,Alleen is het niveau in de wereld ook ineens heel erg omhoog gegaan. Ik hoop natuurlijk dat ik nog wel wat harder kan en mee kan gaan”, zei Steenbergen, die zich met 2.09,30 als derde plaatste voor de eindstrijd. Bovendien werden er drie concurrentes met een diskwalificatie geëlimineerd. ,,Iedereen die in de finale ligt, doet wat ie kan en soms heeft iemand een uitschieter. Dat kan ik net zo goed zijn.”

Steenbergen, die individueel ook nog op de 50, 100 en 200 vrij start, blijkt een allround zwemtalent dat graag de afwisseling opzoekt in de training. Wel is ze als ‘rookie’ nog zoekende naar haar ideale race-indeling. De wereldtop gaat harder af. ,,Je kunt denken: dit is mijn sterke plan. Maar wie weet kun je het andersom ook wel”, aldus Steenbergen, die haar race in de serie verkeerd indeelde. In de halve finale bevestigde ze haar vorm. ,,Ik denk dat ik er op dit moment heel goed voor sta, de twijfels zijn wel weg.”

Nooit eerder was Steenbergen sneller dan 51,84 over 100 meter met vliegende start. Met Kim Busch, Sam van Nunen en Milou van Wijk kwam ze in de estafettefinale tot 3.35,41. ,,Zesde van de wereld is met deze ploeg niet verkeerd”, aldus de anchorzwemster. De Australische vrouwen snelden op naar een mondiale besttijd van 3.27,96.

De openingsdag van het langebaantoernooi leverde in totaal drie wereldrecords op. Leon Marchant uit Frankrijk pakte het goud op de 400 meter wisselslag en zwom met 4.02,50 het record van Michael Phelps uit 2008 uit de boeken. De Australische Ariarne Titmus won in 3.55,38 de wereldtitel op de 400 meter vrije slag.

Naast Steenbergen zwemt ook Arno Kamminga vandaag een individuele finale. Hij won zijn halve finale op de 100 meter schoolslag.