Marrit Steenbergen met recordtijd net buiten het podium in finale 200 wissel

Steenbergen (22) won eerder op deze openingsdag van de WK haar serie in een tijd van 2.06,01 en daarmee verbeterde ze het Nederlands record van Femke Heemskerk dat sinds 21 november 2014 op 2.06,69 stond. Steenbergens eigen pr dateerde van oktober dit jaar toen ze in Amsterdam tot 2.07,15 minuten kwam. In het Australische 25 meterbad ging het dinsdag in haar tweede race nog een flink stuk harder.

Steenbergen komt nog veel vaker in actie in Melbourne. Individueel zwemt ze verder de 100 wisselslag en 100 en 200 vrij. Daarnaast komt ze op diverse estafettenummers uit. De Nederlandse estafetteploegen op de 4x100 meter vrije slag komen later deze dinsdag ook nog in actie in de finale. De vrouwen, met Kim Busch, Valerie van Roon, Kira Toussaint en Steenbergen, zwommen de tweede tijd in de series in 3.30,42. Alleen Australië was sneller (3.28,58). Het mannenkwartet zette in de serie de zesde tijd neer. Stan Pijnenburg, Kenzo Simons, Caspar Corbeau en Luc Kroon noteerden 3.08,58