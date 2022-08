Marrit Steenbergen slaat ook toe op 200 meter vrije slag en wint vierde EK-goud

Dubbelslag bij EK roeien: goud voor Melvin Twellaar en Karolien Florijn

Met Karolien Florijn en Melvin Twellaar als boegbeelden heeft de Nederlandse roei-equipe indruk gemaakt op de Europese kampioenschappen in München. Florijn was oppermachtig op de skiff, terwijl Twellaar op hetzelfde onderdeel olympisch kampioen Stefanos Ntouskos net voorbleef. Naast de twee gouden medailles keerde Oranje met ook nog vier zilveren en drie bronzen plakken richting huis of trainingskamp. Over een maand volgen de WK in Tsjechië.

