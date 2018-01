Martina via Duitsland en NK naar WK indoor

Martina doet daarna ook mee aan wedstrijden in Karlsruhe (3 februari) en Düsseldorf (6 februari). De sprinter komt vervolgens naar Apeldoorn voor de Nederlandse indoorkampioenschappen, op 17 en 18 februari in Omnisport.



Martina heeft op de 60 meter een persoonlijk record van 6,58 seconden, dat al dateert van bijna acht jaar geleden. Hij liep die persoonlijke toptijd in Stuttgart. Voor de WK indoor in Birmingham is de limiet gesteld op 6,63. De sprinter van Curaçao, die al jaren voor Nederland uitkomt, gaat in de komende weken proberen zich te kwalificeren voor de WK in Birmingham. Tijdens de vorige WK in Portland (2016) strandde Martina in de series.