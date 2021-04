Matsuyama kan niet wachten tot hij Japan zijn groene jasje kan laten zien: ‘Wat een sensatie en eer’

Japanse golfer Matsuyama schrijft geschiede­nis met winst eerste major

6:49 Hideki Matsuyama heeft geschiedenis geschreven op de Masters in Augusta. Als eerste Japanner schreef hij een golfmajor op zijn naam. De 29-jarige Japanner hield op de slotdag van de Masters in Augusta zijn zenuwen ternauwernood in bedwang. De klassementsleider ging rond in 73 slagen (+1) en dat was net voldoende voor de eindzege.