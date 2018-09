Mayweather kondigt nieuw gevecht met Pacquiao aan

Grand Prix Assen 'Soms kun je nog geen glas limonade oppakken door de verzuring'

14 september Niet vallen en scherp blijven, dat is het devies voor Jeffrey Herlings (24). Zijn doel aankomend weekeinde bij de Grand Prix in Assen - door zijn puntenvoorsprong ligt de wereldtitel in de koningsklasse voor hem voor het oprapen – is duidelijk. Maar wat gebeurt er in het lijf van een motorcrosser? Ervaringsdeskundige John van den Berk legt uit.