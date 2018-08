McGregor treft Nurmagomedov op 6 oktober in Las Vegas

Het gevecht zal plaatsvinden in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Eerder dit jaar had McGregor nog een steekkarretje richting de bus waar Khabib Nurmagomedov inzat gegooid. Dat was omdat Nurmagomedov het maatje van Conor verbaal had aangevallen. In de rechtbank bekende McGregor vorige week donderdag schuld voor dit incident, maar in ruil daarvoor hoefde de Ierse vechtersbaas niet de gevangenis in. McGregor werd na het incident opgepakt en bracht een nacht in de cel door. Na het betalen van een borgsom van 40.000 euro kwam hij vrij.



McGregor vocht in november 2016 voor het laatst in de UFC. Hij raakte zijn wereldtitel in het lichtgewicht kwijt omdat hij sindsdien niet meer in actie kwam als MMA-vechter (Mixed Martial Arts). McGregor stapte tussendoor op 26 augustus 2017 nog wel in de boksring voor het titanengevecht met bokser Floyd Mayweather, dat hij verloor op technisch knock-out. Dat gevecht was ook in de T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada.