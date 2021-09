Medailleregen in Tokio houdt aan: goud voor tandemduo Ter Schure en Fransen

Wielrenner Vincent ter Schure en zijn piloot Timo Fransen hebben bij de Paralympische Spelen in Japan de titel in de wegrace in de categorie voor atleten met een visuele beperking geprolongeerd. Het duo won op de Fuji International Speedway met overmacht voor landgenoten Tristan Bangma en Patrick Bos. Het brons ging naar Alexandre Lloveras en piloot Corentin Ermenault uit Frankrijk.

Ter Schure en Fransen, die eerder in de week na materiaalpech maar net naast het goud grepen in de tijdrit, gingen er al vroeg in de wedstrijd vandoor. De voorsprong van het duo liep in de Japanse regen daarna alleen maar op.



Bangma en Bos reden weg uit de achtervolgende groep. Ze kwamen binnen op ruim 5 minuten van Ter Schure en Fransen. Het Franse duo zat daar nog meer dan een minuut achter.

Volledig scherm Tristan Bangma en piloot Patrick Bos. © REUTERS

Rolstoeltennisser Niels Vink pakte brons bij de quads. Hij won de strijd om de derde plaats in twee sets van de Japanner Koji Sugeno: 6-1 6-4. De 18-jarige Helmonder pakte eerder samen met Sam Schröder de paralympische titel in het dubbelspel. Ook Tom Egberink en Maikel Scheffers veroverden brons bij het rolstoeltennis. In het dubbelspel won het koppel de partij om de derde plaats van het Japanse duo Shingo Kunieda en Takashi Sanada in twee sets: 6-3 6-2.

Volledig scherm Niels Vink. © REUTERS

Abraham

Wielrenner Daniel Abraham Gebru pakte in Japan brons in de wegwedstrijd. De van oorsprong Eritrese wielrenner had eerder deze week al goud gewonnen op de tijdrit. In de wegwedstrijd kwam Abraham op de Fuji International Speedway 31 seconden na de Fransman Kévin Le Cunff over de streep. Ook Jegor Dementjev uit Oekraïne bleef hem nog voor.

Abraham won op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 goud op de wegrit (C4-5). Toen profiteerde hij van een val van zijn concurrenten Dementjev en Donohoe die voor het goud sprintten en vlak voor de streep beiden ten val kwamen.

