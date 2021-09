Medaillespiegel Paralympische Spelen: Nederland al op 22 gouden plakken

Sanne Voets pakt tweede gouden medaille op Paralympi­sche Spelen

30 augustus Dressuurruiter Sanne Voets heeft met Demantur RS2 N.O.P. bij de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd op de kür op muziek. Het is de tweede gouden medaille in Japan voor Voets, die eerder ook de individuele dressuurtest won en zilver pakte met de Nederlandse dressuurequipe.