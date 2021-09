Medaillespiegel Paralympische Spelen: Nederland al op 24 gouden plakken

‘Nederland­se an­ti-doping­struc­tuur schiet tekort’

27 augustus De mondiale anti-dopingautoriteit Wada tikt de Nederlandse Dopingautoriteit op de vingers. Volgens Wada is de bezwaarcommissie hier niet voldoende onafhankelijk van de anti-doping-waakhond. Het kabinet repareert die structuurfout snel, belooft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Sport, CU) in een brief aan de Kamer.