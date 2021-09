Medaillespiegel Paralympische Spelen: Nederland op plek vijf met zeventien keer goud

Kelly van Zon pakt voor de derde keer op rij paralym­pisch goud: ‘Ik heb het geflikt’

30 augustus Tafeltennisster Kelly van Zon heeft in Tokio voor de derde keer op rij goud gepakt op de Paralympische Spelen. De 33-jarige Brabantse was in de finale van de klasse 7 in vijf games te sterk voor Viktoria Safonova uit Rusland. Van Zon trok de partij na een achterstand van 2-1 met 3-2 naar zich toe: 11-8, 3-11, 4-11, 11-5, 11-8.