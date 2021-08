Medaillespiegel Paralympische Spelen: twaalf plakken voor Nederland, vijf keer goud

Stam en Schoon naar tweede ronde op EK in Wenen

12 augustus Katja Stam (22) uit Emmen en Raïsa Schoon (19) uit Werkendam zijn op het EK beachvolleybal in Wenen doorgedrongen tot de tweede ronde. In de eerste ronde versloeg het duo de Italianen Marta Menegatti en Viktoria Orsi Toth in drie sets: 19-21, 21-14, 15-13.