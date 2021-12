Meer toplanden houden ministers thuis bij Winterspelen in Peking

diplomatieke boycotDe Canadese premier Justin Trudeau heeft woensdag in navolging van de Britse premier Boris Johnson een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Peking aangekondigd. Ministers en andere vertegenwoordigers van de regeringen zullen het sportevenement in februari niet bijwonen, maar Britse en Canadese sporters gaan nog wel naar de Chinese hoofdstad.

Het Verenigd Koninkrijk en Canada volgen het voorbeeld van de Verenigde Staten. Australië maakte ook al bekend geen vertegenwoordigers naar de Olympische Spelen te sturen. Voor de landen is vooral de slechte behandeling van de Oeigoeren in de provincie Xinjiang een belangrijke reden voor de boycot.



De Britse premier Boris Johnson liet wel ruimte open voor de mogelijkheid dat er toch iemand van het koningshuis wil afreizen. Prinses Anne is voorzitter van het Brits olympisch comité.



De Duitse president Frank-Walter Steinmeier liet weten dat hij nog geen plannen heeft om naar de Spelen te gaan in februari, maar die had hij ook niet voor de boycot van de VS.

Willem-Alexander

Dinsdag werd al bekend dat koning Willem-Alexander evenmin naar de Winterspelen gaat. Maar dat is vanwege de coronapandemie. Die beslissing is ‘al geruime tijd’ geleden genomen, zei demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken). De koning was ondanks zijn erelidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) afgelopen zomer ook niet aanwezig bij de Zomerspelen in Tokio.

Het demissionaire kabinet heeft nog geen besluit genomen over het wel of niet sturen van een regeringsafvaardiging naar de Winterspelen. Knapen wil daarover eerst overleggen met de andere Europese lidstaten.

Respecteert

Het Australisch olympisch comité liet in een verklaring weten dat het respecteert dat de ‘diplomatieke opties’ een zaak zijn voor regeringen en dat politiek en sport gescheiden dienen te blijven. ,,Onze Australische atleten hebben getraind en aan wedstrijden deelgenomen in de afgelopen vier jaar met deze olympische droom in gedachten en nu zullen we alles doen wat we kunnen om ze te helpen daarin te slagen”, zei voorzitter Matt Carroll.

Het Internationaal Olympisch Comité zegt blij te zijn dat alle nationale overheden hun atleten steunen om deel te nemen aan de Winterspelen. Dat zei voorzitter Thomas Bach in een reactie op de diplomatieke boycot van de landen. ,,Het gaat ons er in eerste instantie om dat de atleten kunnen meedoen. Dat is nu het geval. We hebben nog geen regering horen zeggen dat het niet mag. De atleten hebben zekerheid dat het evenement in volle omvang doorgaat. Dat is voor ons het belangrijkste.”

GroenLinks riep in de Tweede Kamer de minister van Buitenlandse Zaken op om ook namens Nederland een boycot, net als de VS, af te kondigen: