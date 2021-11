Meest waardevolle NBA-speler Nikola Jokic bestraft na ‘domme actie’: ‘Ik voel me er slecht over’

Veilig­heids­re­gels op olympische baan strenger na zware crash van Poolse rodelaar

Bij de rodel- en bobsleebaan in Yangqing, die is aangelegd voor de Winterspelen in Peking, zijn extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Op de baan raakte de Poolse rodelaar Mateusz Sochowicz deze week gewond door een trainingsongeval.

8:21