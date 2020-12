Megadeal van 228 miljoen dollar: NBA-ster Antetokounmpo verlengt contract

Weer meer dopingza­ken gemeld door antidoping­bu­reau WADA

11 december Het wereldwijde antidopingbureau WADA heeft in 2018 wereldwijd 1923 dopingzaken geregistreerd, een stijging van 6,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. WADA bracht het jaarrapport over 2018 donderdag naar buiten. In totaal werden in dat jaar 263.519 dopingcontroles uitgevoerd.