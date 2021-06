Megaklapper Marc Márquez tijdens vrije training in Assen: ‘Snap wel waarom iedereen schrok’

Márquez won vorige week de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring en dat was zijn eerste zege sinds eind 2019. Hij miste het hele vorige seizoen door een gecompliceerde armbreuk, opgelopen door een zware val bij de eerste GP van 2020 in Spanje. Het herstel duurde zo lang, dat de wegracer ook nog ontbrak in de eerste twee grands prix van dit jaar. Sinds zijn rentree heeft Márquez alweer de nodige schuivers gemaakt, maar die in Assen zag er wel het meest schrikwekkend uit. De Spanjaard Maverick Viñales (Yamaha) was vrijdag de snelste in de trainingen. Hij klokte 1.33,241 in zijn snelste ronde. De Portugees Miguel Oliveira (KTM) noteerde de tweede tijd (1.33,400). De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), de leider in het kampioenschap, zette de derde tijd neer (1.33,491). Márquez kwam nog tot de vierde tijd in 1.33,560.

Márquez spreekt van geluk

,,Dit soort crashes kan heel slecht aflopen, dat realiseer ik me al te goed. Ik mag echt van geluk spreken dat ik ongedeerd ben. Ik heb wel pijn in mijn voet, mijn knie en ook een beetje in mijn arm, maar het stelt niks voor’', aldus de Spanjaard, die het hele vorige seizoen miste nadat hij door een val in de openingsrace een gecompliceerde armbreuk opliep. ,,Als je de beelden terugziet, snap ik wel waarom iedereen zo schrok. Ik begrijp zelf niet goed waarom ik viel. Ik reed niet op de limiet, was niet aan het gassen en ineens viel de tractiecontrole weg. Daardoor begon mijn achterkant te schudden. Het is elektronica die me in de steek laat en daar moeten ze goed naar kijken. Ik moet in dit soort bochten kunnen vertrouwen op de motor, want anders durf ik straks niet meer voluit. Dit soort crashes is niet goed voor het zelfvertrouwen.’’