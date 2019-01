Mentel en De Groot maken kans op sport-Oscar

Haar verhaal blijft sporters inspireren, omdat ze jarenlang vocht tegen kanker en telkens weer terugkeerde aan de top van het para-snowboarden. In december werd ze nog tot paralympisch atlete van Nederland uitgeroepen.



Rolstoeltennisster De Groot, vorig jaar onder meer winnares van drie grand slams in het enkelspel (Australian Open, Wimbledon en US Open) behoort tot de kanshebbers in de categorie gehandicapte sporter van het jaar. Ze kan de opvolgster worden van Esther Vergeer, die de prestigieuze prijs in 2002 en 2008 won voor haar talrijke zeges in het rolstoeltennis.



De verkiezing en uitreiking van de Laureus Awards is op 18 februari in Monaco.