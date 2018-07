Meppelink en Keizer openen EK met eenvoudige overwinning

Koolen vervangt geblesseer­de Sanders in selectie voor WK hockey

11:03 International Pien Sanders mist het WK hockey dat komend weekeinde begint in Londen. De speelster van Den Bosch raakte vorige week geblesseerd bij het vierlandentoernooi in München en is niet op tijd hersteld. Bondscoach Alyson Annan heeft haar clubgenote Sanne Koolen opgeroepen als vervangster, meldde de hockeybond.