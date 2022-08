Met bijna 100 miljoen voor nog eens 2 jaar wordt LeBron James best betaalde basketballer ooit

Aan geld had LeBron al geen gebrek. Volgens Forbes werd hij vorig jaar de eerste actieve basketballer die in totaal (salaris, sponsordeals en merchandise) één miljard dollar binnen harkte. Hij zat bij de Lakers in zijn laatste contractjaar. James zou daarin 44,5 miljoen dollar verdienen, maar door te verlengen verdient hij straks het dubbele. Het bedrag kan zelfs nog oplopen tot maximaal 111 miljoen dollar als het salarisplafond nog verhoogd gaat worden.