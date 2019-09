Met wie moet Joost Luiten rekening houden op het KLM Open?

Patrick Reed (28), Verenigde Staten

Kijkt zijn ogen uit bij zijn eerste bezoek aan Nederland. Trok deze week met zijn zwager naar Amsterdam, was onder de indruk van de architectuur in de hoofdstad en de oude schilderwerken in de musea. ,,Dat hebben we niet in Amerika’’, zegt de 28-jarige Texaan, die – in tegenstelling tot veel van zijn landgenoten – ook meedoet aan toernooien van de European Tour. ,,Ik vind het geweldig om andere plekken te bezoeken, om van het ene land naar het andere land te trekken. Dat is een geweldige ervaring.’’ Boekte vorig jaar zijn grootste overwinning tot nu toe: Reed won de Masters op Augusta National. Met zijn zestiende plaats op de wereldranglijst is Reed de hoogstgeplaatste speler van het jubilerende KLM Open. Won afgelopen maand The Northern Trust op de PGA-Tour.

Sergio Garcia (39), Spanje

Net als Reed een eerdere winnaar van de Masters, in 2017. Heeft een indrukkende erelijst, met 31 gewonnen internationale toernooien als professioneel golfer. Maakt ook zijn debuut op het KLM Open. ,,Het is er gewoon niet eerder van gekomen, ondanks dat de organisatie mij al heel lang en vaak heeft gevraagd om hier te komen. Het paste niet in mijn schema van toernooien op de European Tour en de PGA in Amerika’’, aldus Garcia.

Volledig scherm © Getty Images

Martin Kaymer (35), Duitsland

Winnaar van het KLM Open in 2010 op de Hilversumsche. Dat jaar was een topjaar voor de Duitser, want hij pakte ook de zege in het US PGA Championship. Zijn tweede major won hij vier jaar later: het US Open. Was even, in 2011, de nummer één van de wereld, maar is inmiddels afgezakt naar een 102de plaats. De Duitser uit Düsseldorf heeft een speciale band met het KLM Open, omdat hij het kampioenschap bijna als zijn thuistoernooi beschouwt.

Padraig Harrington (48), Ierland

De drievoudig majorwinnaar is een golfer van de ietwat oudere generatie. Heeft in zijn carrière tweemaal het Brits Open gewonnen (2007 en 2008) en won in 2008 ook het US PGA Championship. Is de huidige captain van het Europese team in de Ryder Cup. In de European Tour staan vijftien overwinningen achter zijn naam, de laatste dateert van 2016 (Portugal Masters).

Volledig scherm © Getty Images

Lee Westwood (46), Engeland

Oud-winnaar (1999) en de voormalig nummer één van de wereld. De Brit stootte in 2010 Tiger Woods van die positie. Eindigde ook nog driemaal als derde op het KLM Open. Goed voor in totaal 24 overwinningen op de European Tour, dat zijn er nog achttien meer dan Joost Luiten. Is bezig aan zijn 26ste jaar als professioneel golfspeler.

Behalve bovengenoemde namen moet Joost Luiten nog met veel meer andere golfers afrekenen op de baan van The International bij Amsterdam. Zoals titelverdediger Ashun Wu, José Maria Olazábal en de Belgen Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts.