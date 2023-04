Miami Heat en Minnesota Timberwolves completeren play-off-veld NBA

De basketballers van Miami Heat en Minnesota Timberwolves hebben zich als laatste clubs voor de play-offs van de NBA geplaatst. Miami was in de laatste play-in-wedstrijd te sterk voor Chicago Bulls (102-91) en Minnesota klopte Oklahoma City Thunder met 120-95.

Miami Heat was in het eigen Kaseya Center in Florida met 102-91 te sterk voor Chicago Bulls. Jimmy Butler en Max Strus zorgden beiden voor 31 punten. Bij de bezoekers uit The Windy City liet DeMar DeRozan 26 punten noteren, Zach LaVine had zijn dagje niet en kwam niet verder dan 15 stuks.

Miami Heat liet zich zo geen tweede keer op rij verrassen, nadat ze eerder deze week in eigen huis waren onderuitgegaan tegen Atlanta Hawks. De finalist van de Eastern Conference van vorig seizoen staat in de eerste ronde van de play-offs tegenover de Milwaukee Bucks van sterspeler Giannis Antetokounmpo.

Uitslagen play-in Eastern Conference: • Wedstrijd 1: Miami Heat - Atlanta Hawks 105-116

• Wedstrijd 2: Toronto Raptors - Chicago Bulls 105-109

• Wedstrijd 3: Miami Heat - Chicago Bulls 102-91 Western Conference: • Wedstrijd 1: LA Lakers - Minnesota Timberwolves 108-102

• Wedstrijd 2: New Orleans Pelicans - OKC Thunder 118-123

• Wedstrijd 3: Minnesota Timberwolves - OKC Thunder 120-95

In de Western Conference ging het laatste ticket voor de play-offs naar Minnesota Timberwolves, dat Oklahoma City Thunder met 120-95 opzij zette. In het Target Center in Minneapolis was Karl-Anthony Towns de uitblinker met 28 punten voor de thuisploeg. Shai Gilgeous-Alexander kwam tot 22 punten voor OKC Thunder.

De Wolves waren eerder in deze barrages onderuitgegaan tegen LA Lakers. In de eerste ronde van de play-offs nemen ze het op tegen de Denver Nuggets van tweevoudig MVP Nikola Jokic.

Eerder deze week plaatste LeBron James zich met LA Lakers via de play-ins voor de play-offs van de NBA. De play-offs beginnen vanavond (komende nacht) al.

Hoe werken de play-offs?

Na het play-in-toernooi is het tijd voor de play-offs, waarin zestien teams strijden om het kampioenschap. Acht in het Oosten en evenveel in het Westen. Het achtste reekshoofd komt in de eerste ronde tegen de nummer één uit, verder treffen de nummers zeven en twee, zes en drie, en vier en vijf elkaar. De ploeg die als eerste vier overwinningen boekt, stoot door naar de volgende ronde.

De Eastern en Western Conference hebben elk apart een kampioen. Die twee teams staan uiteindelijk tegenover elkaar in de NBA Finals in juni. Golden State Warriors werd vorig jaar kampioen, nadat de ploeg van coach Steve Kerr en driepuntskoningen Stephen Curry en Klay Thompson eerder in 2015, 2017 en 2018 al de beste was. Dit seizoen werden de Warriors slechts zesde in de Western Conference, waarmee op de slotdag van de reguliere competitie (van 82 wedstrijden) dus pas het ticket voor de play-offs werd bemachtigd.

Volledig scherm Kan LeBron James zich met de LA Lakers plaatsen voor de play-offs? © AP

Lees ook

• Clippers en Warriors plaatsen zich rechtstreeks voor play-offs, Lakers naar play-ins

De Lakers zijn gedeeld recordkampioen met de Boston Celtics, die in 2008 voor het laatst de beste waren. Dit seizoen werden de Celtics tweede in de Eastern Conference, waarmee ze een van de favorieten zijn voor de eindzege dit jaar. De Milwaukee Bucks van de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo waren het beste team in de reguliere competitie met 58 zeges in 82 duels.

Speelschema play-offs Oosten: • Milwaukee Bucks (1) - Atlanta Hawks (8)

• Cleveland Cavaliers (4) - New York Knicks (5) • Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6)

• Boston Celtics (2) - Miami (7) Westen: • Denver Nuggets (1) - Minnesota (8)

• Phoenix Suns (4) - LA Clippers (5) • Sacramento Kings (3) - Golden State Warriors (6)

• Memphis Grizzlies (2) - LA Lakers (7)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.